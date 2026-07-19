رسانه عبری: آمریکا از افزایش حملات علیه ایران در روزهای آینده خبر داده است
رسانههای اسرائیلی مدعی شدند واشنگتن در جریان رایزنی با تلآویو، از برنامه خود برای تشدید حملات علیه ایران در روزهای آینده خبر داده است؛ موضوعی که همزمان با تقویت آرایش نظامی آمریکا در منطقه مطرح میشود.
به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع اسرائیلی و یک منبع آمریکایی مدعی شد واشنگتن، تلآویو را از تصمیم خود برای تشدید حملات علیه ایران در روزهای آینده آگاه کرده است.
این رسانه جزئیاتی درباره ابعاد، اهداف یا زمان دقیق این حملات احتمالی منتشر نکرده، اما این ادعا در حالی مطرح میشود که طی روزهای گذشته گزارشهای متعددی از تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه منتشر شده است.
در همین راستا، رسانههای اسرائیلی پیشتر از ورود موج جدیدی از هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا به سرزمینهای اشغالی خبر داده و اعلام کرده بودند واشنگتن در حال تقویت توان پشتیبانی هوایی خود در اسرائیل است. همچنین منابع آمریکایی و اسرائیلی از برنامه ایالات متحده برای استقرار دهها فروند هواپیمای سوخترسان دیگر در پایگاههای هوایی اسرائیل بهمنظور پشتیبانی از عملیات احتمالی آینده خبر داده بودند.
همزمان، گزارشهایی نیز از بازآرایی نیروها و تجهیزات آمریکایی در منطقه، از جمله تقویت ظرفیتهای هوایی و دریایی، منتشر شده که برخی ناظران آن را نشانهای از آمادگی واشنگتن برای گسترش دامنه عملیات نظامی علیه ایران ارزیابی میکنند.