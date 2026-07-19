اردن کاردار ایران را احضار کرد

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه اردن، امروز- یکشنبه- کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در امان را احضار و اعتراض رسمی این کشور را نسبت به آنچه «ادامه حملات ایران به خاک اردن» و «اظهارات تحریک‌آمیز برخی نهادهای رسمی ایران» خواند، به وی ابلاغ کرد.

فؤاد المجالی، سخنگوی وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد این وزارتخانه از کاردار ایران خواسته است پیام روشنی را به تهران منتقل کند مبنی بر اینکه حملات به اردن باید فورا متوقف شود و امنیت و حاکمیت این کشور «خط قرمز» است.

وی همچنین مدعی شد اقدامات ایران نقض حاکمیت اردن، مغایر با حقوق بین‌الملل و در تعارض با منشور سازمان ملل متحد است.

وزارت خارجه اردن تصریح کرد اردن برای حفاظت از امنیت ملی و حاکمیت خود، به اتخاذ اقدامات لازم ادامه خواهد داد.

این در حالی است که ایران در پاسخ به تجاوز نظامی آمریکا، پایگاه‌های این کشور را در منطقه خلیج‌فارس و همچنین اردن هدف حملات موشکی قرار داده است.

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