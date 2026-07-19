آمریکا ناوگان سوخترسان خود در فلسطین اشغالی را تقویت میکند
همزمان با تشدید درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران، رسانههای عبری از استقرار موج جدیدی از هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در فلسطین اشغالی خبر دادند؛ اقدامی که در چارچوب بازآرایی نیروهای آمریکایی و آمادگی برای احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا، در حالیکه تنشها میان آمریکا و ایران وارد مرحله تازهای شده است، رسانههای اسرائیلی از افزایش حضور هوایی ارتش آمریکا در سرزمینهای اشغالی خبر میدهند؛ اقدامی که به گفته منابع صهیونیستی، با هدف پشتیبانی از عملیات احتمالی گستردهتر علیه ایران انجام میشود.
پایگاه خبری «واللا» به نقل از یک منبع در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی گزارش داد طی روزهای گذشته ۱۴ فروند هواپیمای سوخترسان آمریکایی دیگر وارد اسرائیل شدهاند. این منبع مدعی است واشنگتن در نظر دارد شمار این هواپیماها را به حدود ۱۰۰ فروند برساند و آنها را در پایگاههای نظامی و فرودگاه «رامون» در جنوب سرزمینهای اشغالی مستقر کند.
به گفته این منبع، در صورت تشدید حملات آمریکا علیه ایران، شمار بیشتری از هواپیماهای سوخترسان نیز به اسرائیل منتقل خواهد شد؛ هواپیماهایی که نقش کلیدی در افزایش برد عملیاتی جنگندهها و تداوم مأموریتهای هوایی ایفا میکنند.
همزمان، رسانههای اسرائیلی از توافق تلآویو و واشنگتن برای انتقال بخشی از این ناوگان از فرودگاه بنگوریون به پایگاههای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی خبر دادند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که استقرار گسترده هواپیماهای نظامی آمریکا در بنگوریون، موجب اختلال در پروازهای غیرنظامی و کاهش ظرفیت این فرودگاه، بهویژه در اوج سفرهای تابستانی، شد.
در همین راستا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد دولت آمریکا تلآویو را از برنامه خود برای بازآرایی نیروهای نظامی در منطقه مطلع کرده است؛ برنامهای که اعزام هواپیماهای سوخترسان بیشتر به پایگاههای هوایی این رژیم را نیز شامل میشود و بخشی از این ناوگان تاکنون وارد پایگاه هوایی «عوودا» در جنوب سرزمینهای اشغالی شده است.
یک مقام نظامی اسرائیلی نیز به خبرگزاری رویترز گفت واشنگتن تصمیم گرفته است همزمان با تغییر آرایش نیروهای خود در منطقه، ناوگان هواپیماهای سوخترسان مستقر در اسرائیل را تقویت کند. به گفته یک مقام ارشد دیگر، بخشی از هواپیماهای جدید در پایگاههای نظامی و بخشی نیز در فرودگاههای غیرنظامی مستقر خواهند شد تا ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، اختلال کمتری در حملونقل هوایی ایجاد شود.
پیشتر نیز پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ پیش از هرگونه گسترش احتمالی عملیات نظامی علیه ایران، دهها هواپیمای سوخترسان دیگر به اسرائیل اعزام خواهد کرد.
این تحرکات در شرایطی صورت میگیرد که پس از فروپاشی آتشبس موقت میان تهران و واشنگتن، درگیریهای نظامی میان دو طرف بار دیگر شدت گرفته است. با وجود مشارکت اسرائیل در جنگ ۴۰ روزه گذشته علیه ایران، این رژیم تاکنون به حملات اخیر آمریکا علیه ایران نپیوسته است.