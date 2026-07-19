گزارش الجزیره از نقشه حملات آمریکا به ایران؛ تمرکز بر هرمز، گسترش به عمق کشور

به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در گزارشی اختصاصی اعلام کرد بررسی تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های منابع باز و اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نشان می‌دهد دامنه حملات آمریکا طی روزهای ۷ تا ۱۸ ژوئیه، علاوه بر مناطق ساحلی، به بخش‌های مختلفی از عمق خاک ایران نیز گسترش یافته است.

بر اساس این گزارش، نقشه تهیه‌شده از سوی واحد منابع باز الجزیره، ده‌ها نقطه هدف قرارگرفته یا دارای آثار حمله را در ۱۸ شهرستان از ۹ استان ایران شناسایی کرده است. الجزیره تأکید کرده این نقشه همه حملات را در بر نمی‌گیرد و تنها شامل مناطقی است که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سایر داده‌های متن‌باز به‌طور مستقل قابل شناسایی و راستی‌آزمایی بوده‌اند.

به نوشته الجزیره، تمرکز اصلی این حملات در استان‌های جنوبی و به‌ویژه پیرامون تنگه هرمز بوده است؛ جایی که بنادر، تأسیسات دریایی، سامانه‌های دفاع ساحلی و مسیرهای پشتیبانی منتهی به بنادر هدف قرار گرفته‌اند. با این حال، دامنه حملات به مراکز نظامی و برخی تأسیسات واقع در استان‌های بوشهر، مرکزی، خوزستان، فارس، همدان، سمنان و گلستان نیز کشیده شده است.

در استان سیستان و بلوچستان نیز، تصاویر ماهواره‌ای مورد استناد الجزیره از بروز تغییراتی در بندر شهید کلانتری چابهار، فرودگاه ایرانشهر، پادگان تیپ مکانیزه ۳۸۸ در بمپور و یک سایت نظامی در سراوان حکایت دارد. این گزارش مدعی است الگوی حملات از سواحل دریای عمان تا مناطق داخلی و مرزهای شرقی ایران امتداد یافته است.

الجزیره همچنین با اشاره به استان هرمزگان نوشت بیشترین تراکم اهداف در این استان ثبت شده و مناطقی مانند بندرعباس، جاسک، سیریک، کوهستک و جزایر راهبردی قشم، هنگام، بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در فهرست مناطق مورد بررسی قرار دارند. به ادعای این رسانه، تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات و خسارت‌هایی در برخی تأسیسات دریایی و نظامی این مناطق حکایت دارد.

این گزارش همچنین به مشاهده آثاری در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و مرکز مرتبط با برنامه هسته‌ای در خنداب اشاره کرده، اما تصریح می‌کند کیفیت تصاویر ماهواره‌ای برای تأیید آسیب به تأسیسات اصلی یا اجزای راکتور کافی نیست و تنها تغییرات جدید در محدوده این مراکز را نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از گزارش، به وقوع حملات در استان خوزستان از جمله اطراف اهواز، آغاجاری و دزفول اشاره شده است. به نوشته الجزیره، تصاویر ماهواره‌ای و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در برخی مراکز نظامی و فرودگاه‌ها حکایت دارد.

الجزیره در جمع‌بندی گزارش خود نوشته است: الگوی جغرافیایی حملات نشان می‌دهد آمریکا علاوه بر زیرساخت‌های دریایی و دفاعی پیرامون تنگه هرمز، فرودگاه‌ها، پادگان‌ها، مراکز لجستیکی و برخی زیرساخت‌های نظامی در نقاط مختلف ایران را نیز هدف قرار داده است. این رسانه همچنین به نقل از سنتکام نوشت اهداف اعلام‌شده این حملات شامل مراکز دفاع ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات دریایی و محل‌های نگهداری موشک و پهپاد بوده است.

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