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روسیه از پیشروی میدانی و حمله به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین خبر داد

روسیه از پیشروی میدانی و حمله به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین خبر داد
کد خبر : 1815639
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روسیه با اعلام تصرف یک شهرک دیگر در استان دنیپروپتروفسک، از تشدید حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین خبر داد؛ حملاتی که به گفته مسکو، تأسیسات گاز و مراکز فرآوری هیدروکربن در خارکف و پولتاوا را هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه، امروز- یکشنبه- اعلام کرد ارتش این کشور در ادامه عملیات نظامی خود، یک شهرک دیگر در استان دنیپروپتروفسک را به کنترل درآورده و همزمان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را در چند نقطه هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، یگان‌های «گروه شرق» با پیشروی در خطوط دفاعی ارتش اوکراین، شهرک «فولنویه» را تصرف کرده‌اند. مسکو مدعی است در جریان این عملیات، نیروهای اوکراینی در استان‌های زاپوریژیا و دنیپروپتروفسک متحمل حدود ۴۸۰ کشته و زخمی شده و بخشی از تجهیزات و ادوات توپخانه‌ای خود را از دست داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد با استفاده از پهپادهای تهاجمی، یک ایستگاه فرآوری گاز در نزدیکی شهرک «آندرییفکا» در استان خارکف و یک مرکز فرآوری هیدروکربن در نزدیکی روستای «بازیلیفشچینا» در استان پولتاوا را هدف قرار داده است. این وزارتخانه ویدئویی از این حملات نیز منتشر کرده است.

در محور غربی نبرد نیز روسیه از پیشروی بیشتر نیروهای خود در استان خارکف و جمهوری خودخوانده دونتسک خبر داد و مدعی شد حدود ۲۰۰ نظامی اوکراینی از چرخه نبرد خارج شده‌اند. به گفته مسکو، یک سامانه راداری آمریکایی AN/TPQ-36 نیز در این عملیات منهدم شده است.

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