به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌اعلام کرد‌ که در حال بررسی گزارش‌هایی درباره حمله‌ای ‌به محل ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در دارخوین، واقع در استان خوزستان ایران، است.

این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تأسیسات در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و هنگام آخرین بازدید آژانس از آن، هیچ ماده هسته‌ای در آن وجود نداشت.»

این آژانس همچنین اعلام کرد ‌به نظر نمی‌رسد که حمله گزارش‌شده خطر رادیولوژیکی ایجاد کند.

این بیانیه ‌خواستار «خویشتنداری نظامی در اطراف تمامی سایت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای» شد.

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