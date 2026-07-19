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آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوین هستیم

در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوین هستیم
کد خبر : 1815585
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آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌اعلام کرد‌ که در حال بررسی گزارش‌هایی درباره حمله‌ای ‌به محل ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در دارخوین، واقع در استان خوزستان ایران، است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌اعلام کرد‌ که در حال بررسی گزارش‌هایی درباره حمله‌ای ‌به محل ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در دارخوین، واقع در استان خوزستان ایران، است.

این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تأسیسات در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و هنگام آخرین بازدید آژانس از آن، هیچ ماده هسته‌ای در آن وجود نداشت.»

این آژانس همچنین اعلام کرد ‌به نظر نمی‌رسد که حمله گزارش‌شده  خطر رادیولوژیکی ایجاد کند.

این بیانیه ‌خواستار «خویشتنداری نظامی در اطراف تمامی سایت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای» شد.

 

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