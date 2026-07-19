وقوع چندین انفجار در سرزمینهای اشغالی
چندین انفجار شهر ایلات در سرزمینهای اشغالی را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چندین انفجار شهر ایلات در سرزمینهای اشغالی را لرزاند.
این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی طی بیانیهای اعلام کرد: «ما شلیک چندین موشک از ایران به سمت شهر عقبه را شناسایی کردیم و برخی از آنها ممکن است در اسرائیل سقوط کنند.»
در همین زمینه، رسانههای عبری گزارش دادند که فعالیت فرودگاه رامون واقع در شمال ایلات به دلیل حمله ایران به حالت تعلیق درآمد.
بنا به گزارشها، پروازها از فرودگاه رامون به فرودگاه بنگوریون به تأخیر افتادند.