الجزیره:
ترامپ سرمایه سیاسی، اراده یا قدرت لازم برای حمله زمینی به ایران را ندارد
یک تحلیلگر در گفتوگو با الجزیره عنوان کرد که با وجود افزایش درگیریها بین آمریکا و ایران، واشنگتن تمایلی به حمله زمینی ندارد ندارد.
به گزارش ایلنا، یک تحلیلگر در گفتوگو با الجزیره عنوان کرد که با وجود افزایش درگیریها بین آمریکا و ایران، واشنگتن تمایلی به حمله زمینی ندارد ندارد.
«پل ماسگریو» از دانشگاه جورجتاون قطر به الجزیره گفت: «فکر میکنم این امر بعید است، بخشی به این دلیل که ایالات متحده نشان داده که نسبت به تلفات حساس است و نمیخواهد یک کمپین زمینی راهاندازی کند.»
وی افزود: «این یک کمپین زمینی بسیار خونین خواهد بود. مردم درباره احتمال یک حمله با نیروهای ویژه صحبت کردهاند تا وارد شوند و خارج شوند. اما اینجا ونزوئلا نیست، جایی نیست که ایالات متحده بتواند سلاحها، نیروها و تجهیزات خود را به ایران منتقل کند.»
ماسگریو ادامه داد: «این نیازمند یک نسلکشی بزرگ از نیروها خواهد بود. این موضوع فرصتهای زیادی را برای ایران فراهم میکند تا پیشدستی کند و بهطور صریح بگویم، فقط برای نیروهای آمریکایی خونین خواهد بود.»
این تحلیلگر گفت ممکن است نوعی کمپین برای تصرف جزایر جنوبی ایران وجود داشته باشد، اما «این چیزی خواهد بود که نیروهای آمریکا را در تیررس توپخانه قرار میدهد.»
وی افزود: «این یک کشتار بیرحمانه بوده و رئیسجمهور ترامپ نمیخواهد نیروهای زمینی را متعهد کند. در عوض، شما میبینید که آمریکاییها در حال تشدید کمپین هوایی بهصورت بسیار هدفمند هستند.»
ماسگریو اظهار داشت: «فکر نمیکنم رئیسجمهور ترامپ سرمایه سیاسی، اراده یا قدرت لازم برای دستیابی به اهدافش با استفاده از نیروهای زمینی را داشته باشد.»