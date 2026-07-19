خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

کنترل شهرک وولنویه را به دست گرفتیم

کنترل شهرک وولنویه را به دست گرفتیم
کد خبر : 1815550
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهایش در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا با نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- گزارش داد که نیروهایش کنترل شهرک وولنویه در منطقه دنپروپتروسک را به دست گرفتند.

این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین در شبانه روز گذشته در نتیجه اقدامات گروه‌های نظامی روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی، حدود ۱ هزار و ۵۰۰ سرباز خود را از دست دادند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته، ۶۷۸ پهپاد، هشت بمب هوایی هدایت‌شونده، دو موشک هدایت‌شونده نپتون-ام دی و یک پرتابه هیمارس، رهگیری و منهدم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل