کنترل شهرک وولنویه را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا با نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- گزارش داد که نیروهایش کنترل شهرک وولنویه در منطقه دنپروپتروسک را به دست گرفتند.

این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین در شبانه روز گذشته در نتیجه اقدامات گروه‌های نظامی روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی، حدود ۱ هزار و ۵۰۰ سرباز خود را از دست دادند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته، ۶۷۸ پهپاد، هشت بمب هوایی هدایت‌شونده، دو موشک هدایت‌شونده نپتون-ام دی و یک پرتابه هیمارس، رهگیری و منهدم شد.

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