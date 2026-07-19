به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اردن اعلام کرد که پس از هشدار سفارت آمریکا به آمریکایی‌ها برای عدم رفتن به فرودگاه یا بندر در شهر ساحلی عقبه، تهدیدی گزارش نشده است.

رسانه‌های دولتی به نقل از سخنگوی دولت اردن گفتند که فرودگاه و بندر در عقبه به طور عادی فعالیت می‌کنند.

وی افزود که مقامات اردنی «هیچ دستوری برای تخلیه» در این دو مکان صادر نکرده‌اند.

سخنگوی دولت اردن گفت: «در چند ساعت گذشته، هیچ تهدید احتمالی توسط مقامات مربوطه اردنی ثبت نشده است.»

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