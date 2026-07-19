رسانه‌های عبری گزارش دادند که مصر و کشورهای خلیج فارس تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی فوری را برای فشار به واشنگتن و جلوگیری از هرگونه تشدید یا مداخله اسرائیلی در بحران ایران رهبری می‌کنند.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره بسته شدن کریدورهای آبی حیاتی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی وجود دارد.

بنا به این گزارش‌ها؛ مصر و کشورهای خلیج فارس شروع به انجام یک تلاش دیپلماتیک گسترده برای متوقف کردن تشدید فعلی میان ایالات متحده و ایران کرده‌اند.

این رسانه‌ها افزودند که تلاش‌های دیپلماتیک در قاهره بر فشار به آمریکایی‌ها برای جلوگیری از هرگونه درگیری اسرائیلی در این تشدید فعلی متمرکز است.

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