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حمله موشکی روسیه به کی‌یف چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

حمله موشکی روسیه به کی‌یف چندین کشته و زخمی برجای گذاشت
کد خبر : 1815382
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مقامات محلی گزارش دادند که در حمله اخیر روسیه به کی‌یف که شامل موشک‌های بالستیک بود، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات محلی گزارش دادند که در حمله اخیر روسیه به کی‌یف که شامل موشک‌های بالستیک بود، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی آغاز شد و چندین ساعت ادامه داشت و صدای انفجارهایی در سراسر پایتخت شنیده شد.

به گفته سرویس اورژانس دولتی اوکراین، این حملات باعث آتش‌سوزی در پنج منطقه شهر شد و به ساختمان‌های مسکونی، دفاتر، اماکن صنعتی، خوابگاه دانشجویی و وسایل نقلیه آسیب رساند.

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