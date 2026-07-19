مسکو:
به استقرار سامانه تایفون توسط سئول واکنش مناسب نشان میدهیم
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور به استقرار سامانههای موشکی تایفون توسط سئول واکنش مناسب نشان خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبهای با خبرگزاری تاس گفت که اگر جمهوری کره سامانه موشکی تایفون آمریکایی را در خاک خود مستقر کند، روسیه به طور متناسب واکنش نشان خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد واکنش مسکو به استقرار سامانه موشکی تایفون آمریکایی توسط سئول در خاک خود گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به عنوان تهدیدی برای امنیت فدراسیون روسیه تلقی میشود که مستلزم پاسخ مناسب خواهد بود».
با این حال، رودنکو خاطرنشان کرد که وزارت خارجه روسیه در حال حاضر هیچ اطلاعی در مورد نیت جمهوری کره برای انجام چنین اقدامی ندارد.