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دیدار عون با ترامپ با امید ایجاد فشار بر اسرائیل برای خروج از لبنان

دیدار عون با ترامپ با امید ایجاد فشار بر اسرائیل برای خروج از لبنان
کد خبر : 1815305
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رئیس جمهور لبنان در شرایطی در هفته جاری با همتای آمریکایی دیدار می‌کند که امیدوار است ایالات متحده رژیم صهیونیستی را برای خروج از لبنان تحت فشار بگذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان با امید ایجاد فشار بر اسرائیل، با دونالد ترامپ،  رئیس‌ جمهور در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

  رئیس جمهور لبنان، در هفته جاری اولین سفر خود به کاخ سفید را انجام خواهد داد تا طرحی را در مورد چگونگی خلع سلاح مقاومت  و تضمین خروج رژیم صهیونیستی از لبنان به رئیس جمهور آمریکا ارائه دهد.

عون، که پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در سال گذشته، فرمانده ارتش لبنان و تحت حمایت آمریکا بود، اولین رئیس دولت لبنان در نزدیک به 20 سال گذشته است که با‌کاخ سفید سفر می‌کند، جایی که برای اولین بار به صورت رو در رو با ترامپ دیدار خواهد کرد.

دیدار روز سه‌شنبه در لحظه‌ای حیاتی برای لبنان برگزار می‌شود چرا که نیروهای رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از جنوب این کشور را اشغال کرده‌اند، صدها هزار لبنانی پس از حملات اسرائیل آواره شده‌اند و حزب الله قاطعانه مذاکرات مستقیم دولت با اسرائیل و تلاش‌های دولت برای خلع سلاح مقاومت  را رد کرده است.

عون، در اظهاراتی که هفته گذشته توسط دفترش منتشر شد،  گفت که از ترامپ خواهد خواست تا فشار لازم را بر اسرائیل وارد کند تا توافق ۲۶ ژوئن بین لبنان و اسرائیل که با میانجیگری ایالات متحده حاصل شده است، اجرا شود.

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