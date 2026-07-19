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بازداشت چند تروریست داعش در عراق

بازداشت چند تروریست داعش در عراق
کد خبر : 1815302
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سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که ۲ عضو گروه تروریستی داعش را در دو عملیات جداگانه در استان کرکوک بازداشت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که ۲ عضو گروه تروریستی داعش را در دو عملیات جداگانه در استان کرکوک بازداشت کرده است.

این دو عملیات بنابر داده‌های اطلاعاتی دقیق و پیگیری مستمر انجام شده است.

سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که در یک عملیات دیگر، یک انبار تجهیزات و مهمات داعش شامل خمپاره، موشک و راکت علاوه بر نارنجک را کشف کرده است.

از طرفی دیگر نیروهای الحشد الشعبی عراق نیز عملیات امنیتی را در استان الانبار در غرب عراق انجام دادند.

نیروهای الحشد الشعبی یک خودروی متعلق به داعش را کشف و منفجر کردند.

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