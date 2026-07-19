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ارتش رژیم صهیونیستی اطراف نوار غزه را منطقه نظامی بسته اعلام‌ کرد

ارتش رژیم صهیونیستی اطراف نوار غزه را منطقه نظامی بسته اعلام‌ کرد
کد خبر : 1815282
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ارتش رژیم صهیونیستی منطقه اطراف نوار غزه را به مدت ۲۴ ساعت منطقه نظامی بسته اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی  منطقه اطراف نوار غزه را از ساعت ۸ صبح به وقت محلی در  امروز -یکشنبه- تا ۸ صبح دوشنبه منطقه نظامی بسته اعلام کرده است.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که این تصمیم پیش از راهپیمایی بزرگ گروه راست‌گرای شهرک‌نشین نحاله به این منطقه گرفته شده است، گروهی که از بازسازی شهرک‌های صهیونیستی در داخل این منطقه محصور حمایت می‌کند.

این رسانه اعلام کرد که منطقه بسته تمام حاشیه غزه، از یاد مردخای در شمال منطقه محصور تا جاده ۲۳۲ در شرق، و تا کرم شالوم در منتهی‌الیه جنوبی آن را پوشش می‌دهد.

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