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ترامپ در تدارک گسترش جنگ با ایران؛ اسرائیل: هفته پیش‌رو سرنوشت‌ساز است

ترامپ در تدارک گسترش جنگ با ایران؛ اسرائیل: هفته پیش‌رو سرنوشت‌ساز است
کد خبر : 1815205
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شبکه ۱۳ تلویزیون عبری تصریح کرد ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد دولت آمریکا در آستانه گسترش دامنه عملیات نظامی علیه ایران قرار دارد و هفته پیش‌رو می‌تواند نقطه عطفی در روند این درگیری باشد.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی گسترش دامنه عملیات نظامی علیه ایران است و تحولات چند روز جاری می‌تواند سرنوشت ادامه این رویارویی را مشخص کند.

به ادعای این شبکه، مقام‌های امنیتی اسرائیل معتقدند ایران تاکنون تلاش کرده از کشیده شدن مستقیم اسرائیل به این درگیری جلوگیری کند، اما در صورت تشدید حملات آمریکا، به‌ویژه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی، این معادله ممکن است تغییر کند.

این گزارش همچنین مدعی است در حال حاضر نشانه‌ای از حمله قریب‌الوقوع به اسرائیل وجود ندارد، اما وضعیت «بسیار شکننده و قابل انفجار» توصیف شده و هر لحظه ممکن است با تغییر شرایط، وارد مرحله جدیدی شود.

در همین راستا، شبکه ۱۳ از اعزام تجهیزات و نیروهای جدید آمریکا به منطقه، از جمله حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان، خبر داد و این اقدام را بخشی از آماده‌سازی واشنگتن برای سناریوهای احتمالی آینده دانست.

این رسانه همچنین مدعی شد تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد، اما به باور مقام‌های اسرائیلی، این رایزنی‌ها دست‌کم در کوتاه‌مدت تأثیری بر تصمیمات نظامی واشنگتن نخواهد داشت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از پایان آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و ازسرگیری حملات آمریکا به ایران، دو طرف بار دیگر وارد دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی شده‌اند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز ادعا کرده است که هدف عملیات این کشور، تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران و مراکزی است که از نگاه واشنگتن تهدیدی فوری محسوب می‌شوند.

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