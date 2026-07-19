ورود جنگندههای F-16 آمریکا به اردن همزمان با تشدید تنشها با ایران
رسانههای عبری از استقرار یک اسکادران جنگنده F-16 آمریکا در اردن خبر دادند؛ اقدامی که پس از حملات اخیر ایران به مواضع آمریکا و در بحبوحه تشدید تنشهای نظامی میان تهران و واشنگتن انجام شده است.
به گزارش ایلنا، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند یک اسکادران جنگنده F-16 آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته وارد اردن شده و قرار است در روزهای آینده نیز جنگندههای بیشتری به پایگاههای آمریکا در منطقه اعزام شوند.
این تحرک نظامی پس از آن صورت میگیرد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از کشته شدن دو نظامی آمریکایی، مفقود شدن یک نفر و زخمی شدن چند نظامی دیگر در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضع آمریکا در اردن خبر داد.
همزمان، خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه هوایی «الازرق» در اردن هدف حمله قرار گرفته است. در مقابل، ارتش اردن از رهگیری و انهدام چهار پهپاد در حریم هوایی این کشور خبر داد.
در همین حال، ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، گزارشهاوجود پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور را رد کرد و تأکید کرد حضور نیروهای آمریکایی در اردن بر اساس توافق همکاری دفاعی و با هدف مقابله با تروریسم انجام میشود.