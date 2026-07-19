در واکنش به کشته شدن ۲ نظامی آمریکایی در اردن؛ ترامپ: «درهای جهنم» را به روی ایران باز کنید!

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) شامگاه شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در جریان مأموریت‌های عملیاتی در اردن کشته و یک نظامی دیگر نیز مفقود شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای که از مقر این فرماندهی در ایالت فلوریدا منتشر شد، اعلام کرد این دو نظامی روز ۱۷ ژوئیه و همزمان با مقابله نیروهای آمریکایی و متحدانشان با حملات ایران جان خود را از دست داده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که یکی دیگر از نیروهای آمریکایی همچنان مفقود است، اما جزئیاتی درباره نحوه ناپدید شدن وی یا عملیات جست‌وجو برای یافتن او منتشر نشده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد با احتساب این دو کشته، شمار تلفات ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در فوریه گذشته به ۱۶ کشته رسیده و بیش از ۴۳۰ نظامی آمریکایی نیز در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

در همین حال، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به کشته شدن نظامیان آمریکایی در اردن، به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دستور داده است «درهای جهنم را به روی ایران باز کند»؛

در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک پست» از جنگ علیه ایران دفاع کرد؛ آن هم در شرایطی که دموکرات‌ها او را مسئول کشته شدن نظامیان آمریکایی می‌دانند.

ترامپ در واکنش به این انتقادها گفت: «آیا تاکنون پرسیده‌اید در جنگ ویتنام چند نفر کشته شدند؟ یا اینکه در دوران بایدن، تنها در یک روز در افغانستان چند نفر جان خود را از دست دادند؟»

وی با ابراز تأسف از کشته شدن نظامیان آمریکایی، مدعی شد: «آن‌ها جان خود را از دست دادند، چون نمی‌خواهند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و نمی‌خواهند خاورمیانه در آتش جنگ فرو برود.»

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