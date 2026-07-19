حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان عراق؛ اطراف کنسولگری آمریکا نیز هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بامداد امروز- یکشنبه-، چندین منطقه در اقلیم کردستان عراق شاهد وقوع انفجارها و حملات پهپادی و موشکی بود؛ حملاتی که استان‌های اربیل، سلیمانیه و دهوک را دربر گرفت.

این حملات در شرایطی رخ داد که تنش نظامی میان آمریکا و ایران در حال تشدید است و سامانه‌های پدافند هوایی موفق شدند تعدادی از پهپادهایی را که به مناطق دارای حضور نیروهای آمریکایی نزدیک شده بودند، رهگیری و منهدم کنند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد یک پهپاد مهاجم در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شده است.

همزمان، منابع محلی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق سوران و خلیفان در استان اربیل خبر دادند. همچنین سامانه‌های دفاع هوایی مستقر برای حفاظت از کنسولگری آمریکا، چند پهپاد را که قصد نزدیک شدن به این منطقه را داشتند، رهگیری کردند. تاکنون گزارشی درباره تلفات انسانی یا خسارات مالی منتشر نشده است.

منابع آگاه به خبرگزاری «شفق نیوز» نیز اعلام کردند ساکنان اربیل صدای انفجارهای پیاپی ناشی از عملیات رهگیری را شنیده و نور حاصل از فعالیت سامانه‌های پدافندی را در آسمان مشاهده کرده‌اند. با این حال، هیچ نهاد رسمی تاکنون تعداد پهپادهای مهاجم یا عامل این حملات را اعلام نکرده است.

این حملات کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام رهگیری پنج پهپاد در اطراف کنسولگری آمریکا در اربیل و تنها چند روز پس از سرنگونی هشت پهپاد انتحاری در آسمان این شهر رخ داده است؛ تحولاتی که از ادامه تشدید وضعیت امنیتی در اقلیم کردستان عراق حکایت دارد.