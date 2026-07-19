«بانوی پشت پرده»؛ مادر امانوئل مکرون که از سیاست فاصله گرفت
فرانسواز نوگیس، مادر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، همزمان با آخرین رژه نظامی رسمی فرزندش در مقام ریاستجمهوری، پس از سالها دوری از رسانهها، حضوری کوتاه در مراسم روز ملی فرانسه داشت؛ زنی که اگرچه همواره از عرصه سیاست فاصله گرفته، اما از او بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرهها در زندگی شخصی و حرفهای مکرون یاد میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، فرانسواز نوگیس، مادر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در جریان مراسم روز ملی این کشور و همزمان با آخرین رژه نظامی رسمی مکرون پیش از پایان دومین و آخرین دوره ریاستجمهوریاش، حضوری کوتاه اما مورد توجه در انظار عمومی داشت.
این پزشک بازنشسته طی یک دهه گذشته، برخلاف فضای پرتنش سیاست فرانسه، ترجیح داده است از رسانهها و فعالیتهای سیاسی فاصله بگیرد و زندگی آرام و به دور از حاشیهای را در پیش بگیرد؛ با این حال، بسیاری او را یکی از اثرگذارترین افراد در شکلگیری شخصیت و مسیر حرفهای رئیسجمهور فرانسه میدانند.
فرانسواز نوگیس ۸ دسامبر ۱۹۵۰ در منطقه پیکاردی فرانسه به دنیا آمد و در شهر آمیان رشد کرد. او سالها بهعنوان پزشک مشاور در سازمان بیمه درمانی فرانسه فعالیت داشت و برای اختصاص زمان بیشتر به تربیت سه فرزندش، بهصورت نیمهوقت کار میکرد. دو فرزند دیگر او، لوران و استل، نیز مانند والدینشان وارد حرفه پزشکی شدند.
او پیشتر همسر ژان میشل مکرون، متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه آمیان، بود؛ اما این دو در سال ۲۰۱۰ از یکدیگر جدا شدند. خانواده مکرون پیش از تولد امانوئل، نخستین فرزند خود را از دست داده بودند؛ اتفاقی که تأثیر عمیقی بر زندگی آنان گذاشت.
نوگیس در سالهای جوانی هرگز تصور نمیکرد پسر بزرگش وارد دنیای سیاست شود. او معتقد بود امانوئل آیندهای در عرصه نویسندگی یا موسیقی خواهد داشت و شاید به یک پیانیست حرفهای تبدیل شود.
او در کتاب «تا زمانی که با هم هستیم» روایت کرده است که تنها ۱۵ دقیقه پیش از اعلام رسمی نامزدی امانوئل مکرون برای انتخابات ریاستجمهوری از تصمیم او باخبر شد. به گفته نوگیس، در تماس تلفنی از فرزندش پرسید چگونه میخواهد بدون حزب و پشتوانه مالی وارد رقابت شود و مکرون در پاسخ گفت: «یا اکنون، یا هرگز.»
هرچند او بعدها از تصمیم فرزندش حمایت کرد، اما نگرانی خود را از فشارهای ناشی از ریاستجمهوری و تأثیر آن بر زندگی خانوادگی پنهان نکرد. بر اساس کتاب «آنها بسیار دوستشان داشتند»، نوشته بئاتریس دو لونوار، مادر مکرون گاهی آرزو میکرد پسرش از ریاستجمهوری کنارهگیری کند؛ چرا که حملات، توهینها و تهدیدهای مداوم علیه او و خانوادهاش، فشار سنگینی بر آنان وارد کرده بود.
رابطه نوگیس با بریژیت مکرون نیز در ابتدا چندان آسان نبود. او از ارتباط پسرش با معلم سابقش که ۲۴ سال از او بزرگتر بود، شگفتزده شده بود، اما این نگاه بهمرور تغییر کرد.
امروز او از بریژیت مکرون بهعنوان «دوست» خود یاد میکند و میگوید رابطهشان بر پایه اعتماد، تفاهم و علایق مشترک شکل گرفته است.
با وجود نزدیکی به رئیسجمهور فرانسه، فرانسواز نوگیس بهندرت در مراسم رسمی حضور پیدا میکند. او در مراسم تحلیف مکرون در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ شرکت داشت و تنها در چند مناسبت ملی دیگر دیده شد. تازهترین حضور عمومی او نیز در مراسم ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ بود؛ جایی که عکاسان لحظه گفتوگوی صمیمانه او با فرزندش و گرفتن بازوی مکرون را ثبت کردند.
رسانههای فرانسوی گزارش دادهاند که پس از دریافت برخی تهدیدها، زندگی فرانسواز نوگیس بیش از گذشته تحت تدابیر امنیتی قرار گرفته و حضور رسانهای او به حداقل رسیده است.
بدین ترتیب، زنی که روزگاری آینده پسرش را پشت میز نویسندگی یا روی صحنه موسیقی تصور میکرد، در نهایت شاهد تبدیل شدن او به جوانترین رئیسجمهور تاریخ جمهوری پنجم فرانسه شد؛ اما خود همچنان ترجیح داده است دور از هیاهوی سیاست و رسانه، در سایه باقی بماند.