آمادهباش اسرائیل در پی احتمال گسترش جنگ آمریکا و ایران
رسانههای عبری از افزایش سطح آمادهباش در فلسطین اشغالی همزمان با احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و ایران خبر میدهند. بر اساس این گزارشها، اسرائیل نگران است که واشنگتن در مرحله بعد، دامنه حملات خود را از اهداف نظامی فراتر برده و زیرساختهای غیرنظامی ایران را نیز هدف قرار دهد.
به گزارش ایلنا، رسانههای عبری از افزایش سطح آمادهباش در فلسطین اشغالی در پی احتمال گسترش درگیری نظامی میان آمریکا و ایران طی روزهای آینده خبر دادند.
وبسایت «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که تلآویو پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سطح آمادگی خود را افزایش داده است. ترامپ در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» مدعی شد که آمریکا حملات خود علیه ایران را در هفته آینده ادامه خواهد داد و تهدید کرد در صورت خودداری تهران از مذاکره، نیروگاههای برق و پلهای ایران را هدف قرار خواهد داد.
در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد ارزیابیهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد آمریکا ممکن است در مرحله بعد، علاوه بر مراکز نظامی، زیرساختهای غیرنظامی ایران را نیز هدف حملات خود قرار دهد.
این شبکه همچنین به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل خود را برای هرگونه تشدید تنش و سناریوی احتمالی آماده کرده است، هرچند برآوردهای فعلی حاکی از آن است که این رژیم هنوز بهطور مستقیم وارد درگیری نشده است.
شبکه «آی۲۴» نیز از هماهنگی واشنگتن و تلآویو درباره مراحل بعدی عملیات نظامی علیه ایران خبر داد.
همچنین شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم گزارش داد که آمریکا در حال اعزام حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای سوخترسان به منطقه است؛ اقدامی که از نگاه تلآویو، نشانه آمادگی واشنگتن برای اجرای عملیات هوایی گستردهتر علیه ایران به شمار میرود.
این شبکه همچنین به نقل از یک مقام ارشد ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران تاکنون تلاش کرده از کشاندن اسرائیل به این رویارویی خودداری کند، اما در صورت گسترش حملات آمریکا، احتمال تغییر این وضعیت وجود دارد.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که آمریکا پس از فروپاشی تفاهمنامه مشترک با رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن، حملات خود علیه ایران را بدون مشارکت مستقیم تلآویو از سر گرفته است. در مقابل، ایران نیز حملات متقابلی را علیه آنچه پایگاههای نظامی آمریکا در چند کشور حاشیه خلیج فارس و اردن میخواند، ادامه داده است.