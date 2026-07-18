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۸ کشته و مفقود در پی وقوع سیل در ویتنام

۸ کشته و مفقود در پی وقوع سیل در ویتنام
کد خبر : 1814743
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در پی وقوع سیل در ویتنام، ۴ نفر جان باختند و ۴ نفر مفقود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های دولتی ویتنام امروز -شنبه- گزارش دادند که پس از وقوع سیل در یک روستای کوهستانی در استان شمالی لای چائو در این کشور، دست‌کم چهار نفر کشته و چهار نفر دیگر مفقود شدند.

خبرگزاری ویتنام همچنین گزارش داد که سیل در روستای مونگ تان در اوایل روز جمعه پس از چند روز باران شدید در چندین بخش از شمال ویتنام، منجر به زخمی شدن هفت نفر شد.

از روز چهارشنبه، رانش زمین و سیل ناشی از باران شدید، به جاده‌ها، شبکه‌های برق و صدها خانه در ویتنام  آسیب رسانده است.

ویتنام در فصل بارندگی که از ژوئیه تا سپتامبر به اوج خود می‌رسد، مستعد طوفان‌ها و سیل‌های مرگبار است.

 

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