وقوع زلزله ۵ ریشتری در ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر صبح شنبه چندین استان جنوب شرقی این کشور را لرزاند، اما تلفات جانی یا خسارتی نداشت.

‌سازمان مدیریت بحران ترکیه، اعلام کرد: «پس از زلزله ۵ ریشتری که ساعت ۶:۲۰ صبح (۰۳:۲۰ به وقت گرینویچ) در منطقه باتال‌قاضی در استان مالاتیا رخ داد و در استان‌های مالاتیا، الازیغ، آدیامان، تونجلی و شانلی‌اورفه احساس شد، هیچ وضعیت نامطلوبی گزارش نشده است. تیم‌های ما همچنان در حال کار در این زمینه هستند.»

ترکیه توسط چندین گسل زمین‌شناسی که قبلاً باعث فاجعه در این کشور شده‌اند، احاطه شده است.

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