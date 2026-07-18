هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش درباره سفر به منطقه
همزمان با تشدید تنشهای امنیتی در منطقه، وزارت خارجه آمریکا با صدور هشدار سفر برای ۱۵ کشور و منطقه در خاورمیانه، از شهروندان خود خواست از سفر به لبنان و عراق خودداری کرده و برای سفر به عربستان و بحرین نیز تجدیدنظر کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه آمریکا دامنه هشدارهای امنیتی خود درباره خاورمیانه را گسترش داد و با اشاره به احتمال تشدید ناگهانی تنشها، از شهروندان آمریکایی خواست در برنامههای سفر خود به کشورهای منطقه تجدیدنظر کنند.
در همین راستا، سفارتخانههای آمریکا در لبنان، عراق، بحرین و عربستان سعودی با انتشار هشدارهای امنیتی مشابه اعلام کردند که وضعیت امنیتی منطقه همچنان شکننده و غیرقابل پیشبینی است و هر لحظه امکان تشدید بحران وجود دارد.
در این هشدارها از شهروندان آمریکایی خواسته شده است اخبار و تحولات محلی را بهطور مستمر دنبال کنند، پیش از سفر از وضعیت پروازهای خود اطمینان حاصل کنند و احتمال اختلال در پروازها یا بسته شدن ناگهانی حریم هوایی را در نظر بگیرند. همچنین به آنها توصیه شده است در صورت وقوع حملات احتمالی، فورا به پناهگاههای امن مراجعه کنند.
بر اساس این اطلاعیه، آمریکا برای لبنان و عراق هشدار «عدم سفر» صادر کرده و از شهروندان خود خواسته است درباره سفر به عربستان سعودی و بحرین نیز تجدیدنظر کنند.
فهرست هشدارهای وزارت خارجه آمریکا در مجموع ۱۵ کشور و منطقه را در بر میگیرد؛ ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن، اردن، مصر، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، سرزمینهای اشغالی فلسطین، کرانه باختری و نوار غزه از جمله مقاصدی هستند که در این هشدار امنیتی قرار گرفتهاند.