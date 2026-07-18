پاکستان به دنبال گسترش چتر امنیتی خود در خلیج فارس؛ کویت خواهان توافق دفاعی شد
رویترز گزارش داد کویت در حال مذاکره با پاکستان برای امضای یک توافق دفاعی است؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند جایگاه اسلامآباد را در معادلات امنیتی خلیج فارس بیش از گذشته تقویت کند.
به گزارش ایلنا& خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان و کویت گفتوگوهای اولیه برای امضای یک توافق دفاعی را آغاز کردهاند؛ توافقی که در کنار همکاریهای امنیتی، توسعه روابط در حوزه انرژی را نیز دنبال میکند.
به گفته این منابع، مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما تشدید تنش میان ایران و آمریکا میتواند روند آن را پیچیدهتر کند. همچنین در صورت دستیابی دو کشور به یک پیمان دفاعی، نقش پاکستان بهعنوان میانجی میان تهران و واشنگتن با چالشهای تازهای روبهرو خواهد شد؛ بهویژه اگر کویت در آینده درگیر هرگونه تقابل نظامی شود.
بر اساس این گزارش، کویت خواهان همکاری دفاعی در سطح توافقی است که پاکستان پیشتر با عربستان امضا کرده بود؛ توافقی که به استقرار هزاران نیروی نظامی پاکستانی، جنگندهها، پهپادها، سامانههای پدافندی و دیگر تجهیزات دفاعی در عربستان انجامید.
با این حال، یک مقام امنیتی پاکستان تأکید کرده است که اگرچه کویت خواستههای گستردهای را مطرح کرده، اما اسلامآباد در شرایط فعلی برنامهای برای اعزام نیروهای رزمی به این کشور ندارد.
منابع آگاه همچنین اعلام کردهاند گفتوگوهای دو طرف تنها به مسائل نظامی محدود نیست و خرید تجهیزات دفاعی و همکاری در حوزه امنیت انرژی نیز بخشی از مذاکرات را تشکیل میدهد. در همین چارچوب، پاکستان به دنبال تقویت ذخایر راهبردی سوخت خود است و دو کشور درباره ایجاد یک مخزن ذخیره سوخت در خاک پاکستان نیز رایزنی کردهاند.
رویترز در ادامه گزارش خود مینویسد توان نظامی پاکستان و برخورداری این کشور از صنایع بومی تولید جنگنده، آن را به یکی از گزینههای مورد توجه کشورهای عربی خلیج فارس برای تقویت همکاریهای دفاعی تبدیل کرده است؛ بهویژه در شرایطی که برخی از این کشورها نسبت به میزان اتکا به حمایتهای امنیتی آمریکا تردیدهایی پیدا کردهاند.
این گزارش همچنین از تلاش ترکیه، پاکستان و عربستان برای تدوین یک چارچوب همکاری دفاعی مشترک خبر میدهد. علاوه بر این، بحرین نیز نسبت به پیوستن به چنین سازوکاری ابراز علاقه کرده و اردن خواستار گسترش همکاریها با پاکستان در زمینه خرید تسلیحات و آموزش نظامی شده است.
در صورت نهایی شدن توافق احتمالی میان اسلامآباد و کویت، پاکستان یک گام دیگر در مسیر گسترش نفوذ امنیتی و نظامی خود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برخواهد داشت؛ اقدامی که میتواند بر موازنههای امنیتی منطقه نیز تأثیرگذار باشد.