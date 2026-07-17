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زلزله ۷.۴ ریشتری جنوب مکزیک را لرزاند؛ احتمال وقوع سونامی

زلزله ۷.۴ ریشتری جنوب مکزیک را لرزاند؛ احتمال وقوع سونامی
کد خبر : 1814592
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زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر سواحل ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک را لرزاند و در پی آن، مقام‌های این کشور و مرکز هشدار سونامی آمریکا نسبت به احتمال وقوع امواج خطرناک در مناطق ساحلی هشدار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر، امروز- جمعه- سواحل ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک را لرزاند. به دنبال این زلزله، هشدار احتمال وقوع سونامی برای مناطق ساحلی نزدیک به کانون زمین‌لرزه صادر شد.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد کانون این زمین‌لرزه در نزدیکی شهر پوئرتو مادرو و در عمق حدود ۱۰ کیلومتری زمین قرار داشته است؛ موضوعی که باعث شد لرزش‌ها با شدت بیشتری در مناطق اطراف احساس شود.

رسانه‌های محلی گزارش دادند ساکنان گواتمالا و السالوادور نیز این زمین‌لرزه را احساس کردند. همچنین تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از خروج شتاب‌زده مردم از ساختمان‌ها و حضور آنها در خیابان‌ها در پی وقوع زلزله حکایت دارد.

مرکز هشدار سونامی آمریکا نیز اعلام کرد احتمال شکل‌گیری امواج خطرناک در سواحل واقع در شعاع ۳۰۰ کیلومتری کانون زلزله وجود دارد و از ساکنان این مناطق خواسته شده هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

در همین حال، مقام‌های ایالت اوآخاکا اعلام کردند این زمین‌لرزه در مرکز این ایالت نیز به‌وضوح احساس شده، اما تاکنون گزارشی از خسارات گسترده یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

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