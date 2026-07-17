به گزارش ایلنا؛ شبکه آمریکاییی «سی‌بی‌‌اس نیوز» تصریح کرد که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوهای مختلف برای مواجهه با کوباست؛ از جمله گزینه انجام حملات هوایی گسترده. با این حال، مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند این بررسی‌ها صرفا بخشی از برنامه‌ریزی‌های معمول نظامی است و تاکنون هیچ تصمیم سیاسی برای اقدام نظامی علیه هاوانا اتخاذ نشده است.

به گفته منابع آگاه، در هفته‌های اخیر طرح‌های اولیه‌ای برای عملیات احتمالی تهیه شده که شامل برآورد نیروهای موردنیاز، پشتیبانی لجستیکی، مراحل اجرای عملیات و ارزیابی پیامدهای نظامی و سیاسی آن بوده است. یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، استفاده از نیروهای لشکر ۱۰۱ هوابرد آمریکا در یک عملیات تهاجمی سریع عنوان شده است.

نگرانی اصلی واشنگتن، افزایش توان نظامی کوبا و دستیابی این کشور به پهپادهای تهاجمی با منشأ نامشخص است؛ موضوعی که از نگاه مقام‌های آمریکایی می‌تواند تهدیدی برای پایگاه دریایی گوانتانامو و حتی امنیت آمریکا باشد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیش‌تر هشدار داده بود هرگونه تهدید از سوی کوبا با پاسخ قاطع واشنگتن روبه‌رو خواهد شد، هرچند هم‌زمان ابراز امیدواری کرده بود که در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی، روابط دو کشور به سمت ثبات حرکت کند.

با وجود این، گزارش سی‌بی‌‌اس نیوز تأکید می‌کند که آغاز یک عملیات نظامی علیه کوبا در شرایط فعلی چندان محتمل نیست؛ زیرا بخش مهمی از توان نظامی و اطلاعاتی آمریکا به دلیل درگیری‌های جاری در خاورمیانه و جنگ با ایران به آن منطقه منتقل شده و واشنگتن تمایلی به گشودن جبهه‌ای جدید در حوزه کارائیب ندارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز همچنان راه‌حل سیاسی را گزینه مطلوب دولت ترامپ دانسته و از تلاش برای انتقال قدرت در کوبا به دولتی تکنوکرات و اصلاح‌طلب سخن گفته است. با این حال، به گفته او، تشدید تحریم‌ها علیه نهادهای وابسته به ارتش کوبا و گسترش محدودیت‌های مالی تاکنون نتوانسته تغییری در رویکرد رهبران این کشور ایجاد کند.

این گزارش همچنین از اختلاف‌نظر در داخل دولت ترامپ درباره سیاست‌های نظامی خبر می‌دهد. منابع آمریکایی می‌گویند ترامپ در نشست‌های خصوصی از طولانی شدن جنگ با ایران ابراز نارضایتی کرده و معتقد است فرصت جلوگیری از این جنگ از دست رفته است. در مقابل، وزیر دفاع رویکردی تهاجمی‌تر در قبال ایران دارد، در حالی که رئیس ستاد مشترک ارتش نسبت به برخی گزینه‌های نظامی محتاط‌تر بوده است. همچنین عملکرد فرمانده سنتکام نیز با انتقاد برخی مقام‌های وزارت دفاع مواجه شده است.

طبق این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان تحولات نظامی کوبا و روابط این کشور با روسیه، چین و ایران را زیر نظر دارند. با این حال، ارزیابی سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۲۶، کوبا را تهدیدی راهبردی و مستقیم برای ایالات متحده نمی‌داند، بلکه آن را بستری برای افزایش نفوذ رقبای واشنگتن توصیف می‌کند.

این گزارش همچنین فاش کرده است که جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در ماه مه به هاوانا سفر کرده و در دیدار با مقام‌های کوبایی، آمادگی واشنگتن برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی را در صورت اجرای اصلاحات اساسی اعلام کرده است. در مقابل، آمریکا همچنان سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را دنبال می‌کند؛ سیاستی که از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید با بازگرداندن نام کوبا به فهرست کشورهای حامی تروریسم، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و اعمال فشار بر شرکت‌ها و مقام‌های کوبایی وارد مرحله تازه‌ای شده است. از سوی دیگر، دولت کوبا ریشه بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی این کشور را در همین تحریم‌های آمریکا می‌داند، نه سوءمدیریت داخلی.