ربوده شدن کشتی حامل مواد شیمیایی در خلیج عدن
افراد مسلح یک کشتی حامل مواد شیمیایی را در آبهای خلیج عدن ربودند. منابع امنیت دریایی با رد گمانهزنیها درباره نقش انصارالله، دزدان دریایی سومالی را عامل احتمالی این حادثه میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، منابع دریایی اعلام کردند افراد مسلح با تصرف کشتی «آسانا» در آبهای جنوب یمن، کنترل آن را به دست گرفتهاند. دادههای رهگیری نشان میدهد این شناور به سمت بندر بوصاصو در سومالی در حرکت است.
مأموریت دریایی اتحادیه اروپا (آسپیدس) از آغاز عملیات برای بررسی و کمک به این کشتی خبر داد. شرکتهای امنیت دریایی نیز اعلام کردند کشتی پیش از تصرف پیام اضطراری ارسال کرده و در زمان حادثه فاقد تیم امنیتی مسلح بوده است.
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که این حادثه به فعالیت دزدان دریایی سومالی مرتبط است و نشانهای از دخالت انصارالله یمن در آن مشاهده نشده است.