به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، در اظهاراتی که در حاشیه نشست «مجمع امنیتی آسپن» مطرح شد، ادعاها درباره استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک اردن را رد کرد.

وی ضمن تکرار مواضع امان در قبال تحولات اخیر منطقه، حملات ایران به مواضع و پایگاه‌های آمریکا اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد و مدعی شد این اقدامات هیچ توجیهی ندارد.

الصفدی همچنین با رد گزارش‌ها وجود پایگاه‌های آمریکایی در اردن، مدعی شد حضور نظامیان آمریکا در این کشور در چارچوب توافق‌های دفاعی میان دو طرف انجام می‌شود.

وزیر خارجه اردن در ادامه بر ضرورت حفظ آتش‌بس میان ایران و آمریکا و پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

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