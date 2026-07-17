به گزارش ایلنا، دولت انگلیس، امروز- جمعه- اعلام کرد پارلمان این کشور با پیشنهاد وزیر کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نهادی که از نگاه لندن «تهدیدی برای امنیت ملی» محسوب می‌شود، طبقه‌بندی کرده است.

بر اساس این تصمیم، هرگونه حمایت، تمجید یا تشویق فعالیت‌های سپاه از این پس جرم کیفری محسوب می‌شود و افراد متخلف ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

همچنین ارائه هرگونه کمک یا دریافت منافع مالی از سپاه نیز جرم‌انگاری شده و برای محکومان این پرونده‌ها مجازات‌هایی تا سقف ۱۴ سال حبس پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/