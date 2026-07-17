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روسیه اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را بار دیگر رد کرد

روسیه اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را بار دیگر رد کرد
کد خبر : 1814517
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پس از آنکه دونالد ترامپ از افشای اسناد محرمانه درباره «بزرگ‌ترین نفوذ خارجی» در انتخابات آمریکا خبر داد، کرملین ضمن رد قاطع این ادعاها تأکید کرد روسیه هرگز در انتخابات ایالات متحده دخالت نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره آسیب‌پذیری نظام انتخاباتی آمریکا، گفت روسیه هرگز در انتخابات ایالات متحده یا امور داخلی دیگر کشورها مداخله نکرده و انتظار دارد هیچ کشوری نیز در امور داخلی روسیه دخالت نکند.

این واکنش پس از آن مطرح شد که ترامپ از تصمیم خود برای رفع محرمانگی اسناد اطلاعاتی درباره آنچه «بزرگ‌ترین نفوذ خارجی در انتخابات آمریکا» خواند، خبر داد و چین را به نقش‌آفرینی در این ماجرا متهم کرد. پکن نیز این ادعاها را «بی‌اساس و ساختگی» دانست.

ترامپ همچنین مدعی شد ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد روسیه، چین، ایران و کره شمالی توانایی نفوذ به زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را داشته‌اند. او خواستار تحقیقات فوری درباره پنهان‌کاری‌های ادعایی در این زمینه شد و دولت بایدن را به تعلل در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات انتخاباتی متهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد تحقیقات وزارت امنیت داخلی نشان می‌دهد حدود 2278 هزار تبعه غیرآمریکایی به‌طور غیرقانونی برای رأی دادن ثبت‌نام کرده‌اند و مدعی شد نظام انتخاباتی آمریکا به‌شدت آسیب‌پذیر شده است.

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