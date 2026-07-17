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طرح آلمان برای استقرار نیروهای تحت نظارت اتحادیه اروپا در لبنان

طرح آلمان برای استقرار نیروهای تحت نظارت اتحادیه اروپا در لبنان
کد خبر : 1814459
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وزیر امور خارجه آلمان، پیشنهاد جدیدی در مورد آینده نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یوهانس وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، پیشنهاد جدیدی در مورد آینده نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان ارائه کرده و خواستار جایگزینی یونیفل با نیرویی تحت نظارت اتحادیه اروپا شده است.

وادفول در مصاحبه‌ای توضیح داد که هدف از این پیشنهاد جلوگیری از خلاء امنیتی در منطقه پس از پایان ماموریت سازمان ملل در پایان امسال است.

وس استدلال کرد که اتحادیه اروپا باید امکان تضمین این خلاء امنیتی را از طریق یک ماموریت اروپایی پس از پایان ماموریت یونیفل بررسی کند و تأکید کرد که این اقدام به حفظ ثبات در جنوب لبنان کمک خواهد کرد.

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