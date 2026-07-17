وقوع حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز
سازمان عملیات دریایی انگلیس از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در نزدیکی شمال عمان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان عملیات دریایی انگلیس از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در نزدیکی شمال عمان خبر داد.
این سازمان در بیانیهای گفت که این نفتکش در حدود ۳۵ کیلومتری شرق شهرک بندری «خصب» مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته و دچار آتشسوزی شد.
سازمان عملیات دریایی انگلیس با بیان اینکه تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد، به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند.