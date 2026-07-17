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چین و پاکستان:

ایران و آمریکا به میز مذاکره بازگردند

ایران و آمریکا به میز مذاکره بازگردند
کد خبر : 1814420
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وزرای امور خارجه چین و پاکستان پس از دیدار در شانگهای، از ایالات متحده و ایران خواستند که به درگیری‌ها پایان دهند و به میز مذاکره بازگردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزرای امور خارجه چین و پاکستان  پس از دیدار در شانگهای، از ایالات متحده و ایران خواستند که به درگیری‌ها پایان دهند و به میز مذاکره بازگردند.

در بیانیه وزارت امور خارجه پکن آمده است: «وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، و اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، مشترکاً ‌نسبت به وخامت اوضاع فعلی ابراز نگرانی کردند و از طرف‌های درگیر خواستند که فوراً خصومت‌ها را متوقف کنند و به گفت‌وگو بازگردند.»

پکن از همه طرف‌ها خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و از تفاهم‌نامه آتش‌بس پیروی کنند.

 

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