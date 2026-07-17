چین و پاکستان:
ایران و آمریکا به میز مذاکره بازگردند
وزرای امور خارجه چین و پاکستان پس از دیدار در شانگهای، از ایالات متحده و ایران خواستند که به درگیریها پایان دهند و به میز مذاکره بازگردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزرای امور خارجه چین و پاکستان پس از دیدار در شانگهای، از ایالات متحده و ایران خواستند که به درگیریها پایان دهند و به میز مذاکره بازگردند.
در بیانیه وزارت امور خارجه پکن آمده است: «وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، و اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، مشترکاً نسبت به وخامت اوضاع فعلی ابراز نگرانی کردند و از طرفهای درگیر خواستند که فوراً خصومتها را متوقف کنند و به گفتوگو بازگردند.»
پکن از همه طرفها خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و از تفاهمنامه آتشبس پیروی کنند.