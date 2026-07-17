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سرنگونی ۲۴۳ پهپاد اوکراین از سوی روسیه

سرنگونی ۲۴۳ پهپاد اوکراین از سوی روسیه
کد خبر : 1814409
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۲۴۳ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۲۴۳ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع آمده است که این پهپادها مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، اسمولنسک و تولا، سرزمین‌های کراسنودار و استاوروپول، جمهوری کریمه و آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه را هدف قرار داده‌اند.

 

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