به گزارش ایلنا، اکسیوس فاش کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، از انتقاد علنی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ واشنگتن به ترکیه خشمگین شده است.

این وب‌سایت به نقل از مقامات کاخ سفید تأیید کرد که علیرغم گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر میزبانی رئیس‌جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل در دوشنبه آینده، هیچ تاریخی برای دیدار بین ترامپ و نتانیاهو تعیین نشده است.

یک مقام رسمی توضیح داد که خشم ترامپ ناشی از اظهارات نتانیاهو در مصاحبه تلویزیونی با فاکس نیوز، اندکی قبل از سفر ترامپ به آنکارا، پایتخت ترکیه، برای شرکت در اجلاس ناتو که در ۷ و ۸ ژوئیه برگزار شد، بوده است. کاخ سفید این اظهارات را دخالت غیرقابل قبول در سیاست خارجی آمریکا دانست.

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