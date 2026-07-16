جزئیات نخستین اقدام آمریکا در اجرای محاصره دریایی بنادر ایران

بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است یک فروند هواگرد آمریکایی با شلیک موشک‌های هلفایر به دودکش این نفتکش که با پرچم کوراسائو تردد می‌کرد، آن را از ادامه مسیر به سمت خارک بازداشته است. سنتکام مدعی شده این شناور با وجود چندین اخطار، به مسیر خود ادامه داده بود.

الجزیره با استناد به داده‌های سامانه‌های رهگیری دریایی «کپلر» و «مارین‌ترافیک» گزارش داد نفتکش «بلما» پس از عبور از تنگه هرمز در امتداد سواحل ایران حرکت کرده و تا نزدیکی جزیره خارک پیش رفته بود، اما پس از حمله مسیر خود را تغییر داده و از این منطقه دور شده است. این رسانه همچنین افزود نفتکش هنگام هدف قرار گرفتن، فاقد محموله نفتی بوده است.

این گزارش با اشاره به سوابق تردد این شناور افزود که «بلما» پیش‌تر نیز از پایانه نفتی خارک بیش از ۲.۱ میلیون بشکه نفت خام ایران بارگیری کرده و محموله خود را به مقصد شرق آسیا منتقل کرده بود. به نوشته الجزیره، این نفتکش طی سال‌های اخیر چندین بار با تغییر نام، پرچم و اطلاعات ثبتی فعالیت کرده، اما شماره سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) آن ثابت مانده است.

الجزیره همچنین به اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده که بر اساس آن، این شناور از سال ۲۰۲۴ در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار دارد و پیش‌تر نیز به انتقال نفت ایران متهم شده بود.

به گزارش این رسانه، هدف قرار گرفتن نفتکش «بلما» نخستین اقدام عملی آمریکا پس از اعلام ازسرگیری محاصره دریایی کشتی‌های در حال تردد به مقصد یا مبدأ بنادر و مناطق ساحلی ایران به شمار می‌رود؛ طرحی که سنتکام مدعی است اجرای آن را از شامگاه ۱۴ ژوئیه آغاز کرده و در مرحله قبلی آن نیز ده‌ها کشتی را متوقف یا تغییر مسیر داده است.