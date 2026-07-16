رویترز مدعی شد:
ایران از انصارالله خواست در صورت حمله آمریکا به شبکه برق، بابالمندب را ببندد
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مدعی شد ایران از جنبش انصارالله یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای شبکه برق ایران، تنگه بابالمندب را مسدود کند. به ادعای این منابع، نیروهای انصارالله نیز آمادگی خود را برای اجرای این مأموریت تکمیل کردهاند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک منبع آگاه منطقهای مدعی شد موضوع بستن تنگه بابالمندب در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، در سطوح عالی تصمیمگیری تهران بررسی و این درخواست در روزهای اخیر به جنبش انصارالله یمن منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، جزئیاتی درباره نحوه انتقال این پیام یا زمان دقیق آن منتشر نشده، اما یک منبع نزدیک به انصارالله مدعی شده است که نیروهای این جنبش با استقرار موشکها و پهپادها در مناطق مشرف به بابالمندب، از جمله اطراف الحدیده و خلیج عدن، برای هدف قرار دادن کشتیهای عبوری آماده هستند و در انتظار صدور دستور به سر میبرند.
رویترز در ادامه مدعی شده است که در صورت همزمانی اختلال در بابالمندب با بسته بودن تنگه هرمز، دو شاهراه اصلی انتقال نفت خاورمیانه با اختلال مواجه شده و بحران انرژی جهانی تشدید خواهد شد.
این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به انصارالله ادعا کرده است که نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در یمن در تصمیمگیری درباره زمان اجرای احتمالی این عملیات نقش دارند.
رویترز در پایان، با تکرار ادعاهای پیشین آمریکا، مدعی شده است ایران از طریق تأمین تسلیحات، منابع مالی و آموزش از جنبش انصارالله حمایت میکند.