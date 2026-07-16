روسیه:
زیرساختهای اوکراین را هدف قرار دادیم
وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تاسیسات زیرساختی ارتش اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات زیرساختی سوخت، انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای نظامی اوکراین را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه گزارش داد: نیروهای روسی به محل نگهداری پهپادهای دوربرد نیروهای مسلح اوکراین حمله کردند.
در این گزارش افزوده شد: سامانههای پدافند هوایی روسیه در شبانه روز گذشته هشت بمب هدایتشونده و ۸۰۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.