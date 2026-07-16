به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عبدالرحمن شدید، یکی از مقامات حماس، از مردم سراسر کرانه باختری اشغالی خواسته است تا در مناطقی که هدف گسترش شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، حضور داشته باشند تا با آوارگی اجباری مقابله کنند.

وی در بیانیه‌ای گفت: خشونت شهرک‌نشینان در شکستن اراده مردم فلسطین یا بیرون راندن آنها از سرزمینشان موفق نخواهد شد.مقاومت و پایداری همچنان موثرترین ابزار برای مقابله با سیاست‌های اشغالگری اسرائیل و گسترش شهرک‌سازی است.

شدید افزود: وضعیت فعلی نیازمند وحدت و بسیج ملی بیشتر است.

پیشتر بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ، گفت که کابینه امنیتی رژیم بودجه‌ای معادل ۱.۳ میلیارد شکل (۴۳۴ میلیون دلار) برای ایجاد ۳۴ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی تصویب کرده است.

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