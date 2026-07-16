۹ کشته در حادثه زیرگیری زائران در عراق
وزارت بهداشت عراق اعلام کرد که آمار اولیه حادثه زیرگیری زائران در این کشور به ۹ کشته و ۱۲ زخمی مجروح رسیده است.
به گزارش ایلنا با نقل از خبرگزاری رسمی عراق (اینا)، وزارت بهداشت امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که آمار اولیه حادثه زیرگیری زائران با خودرو در بصره به ۹ کشته و ۱۲ زخمی رسیده است.
سیف البدر، سخنگوی رسمی وزارت بهداشت، به این اینا گفت: «عبدالحسین الموسوی، وزیر بهداشت، مستقیما وضعیت سلامت مجروحان این حادثه که تعدادی از زائران را در استان بصره هدف قرار داد، تحت نظر دارد».
وی افزود: «آمار اولیه حداقل ۹ کشته و ۱۲ زخمی را نشان میدهد».
سخنگوی وزرات بهداشت عراق خاطرنشان کرد: «وزیر به موسسات بهداشتی دستور داده است تا تمام منابع پزشکی موجود و تیمهای آمبولانس را برای ارائه مراقبتهای فوری به مجروحان بسیج و مستقر کنند».