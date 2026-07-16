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۹ کشته در حادثه زیرگیری زائران در عراق

۹ کشته در حادثه زیرگیری زائران در عراق
کد خبر : 1814215
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وزارت بهداشت عراق اعلام کرد که آمار اولیه حادثه زیرگیری زائران در این کشور به ۹ کشته و ۱۲ زخمی مجروح رسیده است.

به گزارش ایلنا با نقل از خبرگزاری رسمی عراق (اینا)،  وزارت بهداشت امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که آمار اولیه حادثه زیرگیری زائران با خودرو در بصره به ۹ کشته و ۱۲ زخمی رسیده است.

سیف البدر، سخنگوی رسمی وزارت بهداشت، به این اینا گفت: «عبدالحسین الموسوی، وزیر بهداشت، مستقیما وضعیت سلامت مجروحان این حادثه که تعدادی از زائران را در استان بصره هدف قرار داد، تحت نظر دارد».

وی افزود: «آمار اولیه حداقل ۹ کشته و ۱۲ زخمی را نشان می‌دهد».

سخنگوی وزرات بهداشت عراق خاطرنشان کرد: «وزیر به موسسات بهداشتی دستور داده است تا تمام منابع پزشکی موجود و تیم‌های آمبولانس را برای ارائه مراقبت‌های فوری به مجروحان بسیج و مستقر کنند».

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