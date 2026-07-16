سنتکام از پایان موج جدید حملات آمریکا به ایران خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- پنج‌شنبه- با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد موج جدید حملات هوایی این کشور علیه اهدافی در ایران، ساعت ۹ شب چهارشنبه به وقت ساحل شرقی آمریکا پایان یافته است.

سنتکام مدعی شد در این حملات، مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات پایش و مراقبت ساحلی ایران هدف قرار گرفته‌اند. به ادعای این نهاد نظامی، هدف از این عملیات کاهش توان ایران برای تهدید کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز بوده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که حملات با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق انجام شده و چندین نقطه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفته است.

سنتکام همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه در عملیاتی جداگانه که حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید، مواضع دفاع ساحلی و سامانه‌های موشک کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده‌اند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در پایان، مسئولیت تنش‌های جاری را متوجه ایران دانست و اعلام کرد این عملیات با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا، به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، انجام شده است.

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