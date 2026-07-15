به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز -چهارشنبه- گفت که کرملین از طریق کانال‌های ارتباطی سیگنال‌هایی دریافت می‌کند که نشان می‌دهد واشنگتن پس از دستیابی به توافق با ایران، آماده ادامه همکاری در بحران اوکراین است.

پسکوف اظهار داشت: «بر اساس کانال‌های ارتباطی جاری ما که همه از آن آگاه هستند، ما دائما سیگنال‌هایی دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها همچنان آماده‌اند تا به محض حل مشکلات خود و داشتن فضای لازم، به ارائه خدمات میانجیگری خود در حل‌ و‌ فصل اوکراین ادامه دهند».

وی افزود: «ما شاهد آن هستیم که آمریکایی‌ها در حال حاضر مشغول مسائل دیگری هستند. متاسفانه، اوضاع در منطقه خلیج فارس به هیچ وجه پایدار نیست، بلکه برعکس، وارد مرحله جدیدی از وخامت شده است که باعث نگرانی جدی جهانی شده است. بنابراین، آمریکایی‌ها در حال حاضر وقت ندارند که در مورد اوکراین به توافق برسند».

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