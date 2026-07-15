توافق پهپادی کییف و اتحادیه اروپا
رئیس کمیسیون اروپا از توافقنامه پهپادی با اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که اوکراین و اتحادیه اروپا یک توافقنامه پهپادی برای ترکیب تخصص کییف با ظرفیت صنعتی اروپا به منظور ایجاد پروژههای مشترک و افزایش تولید امضا کردهاند.
فون در لاین در کییف گفت: «ما باید نقاط قوت خود را با هم ترکیب کنیم. این توافق، مهارت اوکراین و مقیاس صنعتی اروپا را گرد هم میآورد».
اوکراین مجموعهای از این توافقات را با کشورهای مختلف امضا کرده است.«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، در اجلاس هفته گذشته ناتو در آنکارا سه توافق دیگر را امضا کرد و گفت که تعداد آنها به نه مورد رسیده است.