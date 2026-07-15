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پیشتازی لولا نسبت به بولسونارو در نظرسنجی‌های انتخاباتی

پیشتازی لولا نسبت به بولسونارو در نظرسنجی‌های انتخاباتی
کد خبر : 1813801
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نتایجد نظرسنجی جدید انتخاباتی در برزیل از پیشتازی رئیس‌جمهور این کشور حکایت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اکتبر، اختلاف خود را با «فلاویو بولسونارو»، سناتور راست‌گرا  افزایش داده است.

این اولین نظرسنجی کوائست پس از مجموعه‌ای از تحولات سیاسی از جمله تحقیقات فساد علیه یکی از متحدان ارشد لولا و بحث‌هایی در مورد تهدیدات تعرفه‌ای جدید ایالات متحده علیه برزیل است.

بر اساس نظرسنجی، پیش بینی می‌شود لولای چپ‌گرا  ۴۵ درصد از آرا را در دور دوم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری کسب کند، در حالی که سناتور بولسونارو، که در حال حاضر نامزد اصلی اپوزیسیون است، ۳۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

در سناریوی دور اول، لولا ۴۰ درصد، بولسونارو ۲۸، رونالدو کایادو ۴، رنان سانتوس ۳ و رومئو زما ۲ آرا را به خود اختصاص خواهند داد.

 در برزیل، اگر هیچ نامزدی بیش از ۵۰ درصد آرای معتبر را کسب نکند، دو نامزد پیشتاز به دور دوم انتخابات می‌روند.

 

 

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