بازداشت بیش از ۱۶۰ نفر در پی ناآرامیها در فرانسه
بیش از ۱۶۰ نفر در فرانسه در پی درگیریهای پس از شکست تیم فوتبال این کشور در جام جهانی بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، بیش از ۱۶۰ نفر در فرانسه پس از حوادث پس از شکست ۲-۰ فرانسه مقابل اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی دستگیر شدند.
شبکه تلویزیونی «بیافام تیوی» امروز -چهارشنبه- گزارش داد که بیش از ۱۶۰ نفر در پاریس و لیون در پی درگیریها و ناآرامیهای پس از شکست ۲-۰ فرانسه مقابل اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی فیفا دستگیر شدند.
به گفته اداره پلیس پاریس، ۱۴۱ نفر در منطقه پاریس در ارتباط با حوادثی که پس از مسابقه عصر سهشنبه رخ داد، دستگیر شدند.
بیشتر این دستگیریها مربوط به استفاده از مواد آتشزا بود که ظاهرا افسران پلیس و پرسنل خدمات اورژانس را هدف قرار داد.
مقامات اعلام کردند که در پی این حوادث هیچ آسیب جدی گزارش نشده است.
در لیون، چند صد نفر در میدان بلکور برای تماشای نیمه نهایی جمع شدند.
پس از پیروزی اسپانیا، طبق گزارشها، گروههای کوچکی در این منطقه تشکیل شدند و برخی از آنها لوازم آتشبازی را به سمت پلیس پرتاب کردند.
پلیس ضد شورش فرانسه مداخله کرد و حدود ۲۰ نفر را در ارتباط با این ناآرامیها دستگیر کرد.
بنا به گزارشها، بازداشتشدگان متولدین بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ هستند.
به گفته مقامات محلی، هیچ گونه جراحت یا خسارت مالی قابل توجهی در لیون گزارش نشده است.