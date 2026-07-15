به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «انور ابراهیم»، ​​نخست وزیر مالزی، امروز -چهارشنبه- گفت که هر تبعه اسرائیلی که در این کشور پیدا شود، بلافاصله اخراج خواهد شد.

وی اظهار داشت: «اگر هر اسرائیلی را پیدا کنیم، فورا او را اخراج خواهیم کرد زیرا ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم».

این سخنان نخست وزیر مالزی در شرایطی بیان می‌شود که مقامات مالزی در حال بررسی ادعاهایی مبنی بر دست داشتن یک اسرائیلی در عملیات یک مجتمع مسکونی خصوصی در ایالت جنوبی جوهور در این کشور هستند.

به گزارش یک روزنامه مالزی، انور ابراهیم گفت: «سازمان‌های مربوطه در حال بررسی این ادعاها هستند و اگر صحت آنها ثابت شود، دولت کوتاه نخواهد آمد».

دارندگان گذرنامه رژیم صهیونیستی معمولا بدون تایید ویژه از ورود به مالزی منع می‌شوند زیرا این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.

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