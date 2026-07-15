به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نتایج تازه نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد که با تشدید دوباره درگیری‌ها میان آمریکا و ایران و تضعیف آتش‌بسی که با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده بود، بیشتر آمریکایی‌ها انتظار دارند این جنگ طولانی شود.

این نظرسنجی سه روزه که روز یکشنبه تکمیل شد، نشان داد که ۷۹ درصد از پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت، که نسبت به آمار ۶۵ درصد در اواخر ماه مارس، افزایش یافته است و تنها ۱۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که فکر می‌کنند جنگ خیلی سریع و ظرف چند هفته پایان می‌یابد.

نظرسنجی رویترز و ایپسوس از ۱ هزار و ۱۹ بزرگسال آمریکایی در سراسر این کشور انجام شد و حاشیه خطای آن حدود چهار درصد است.

این نظرسنجی همزمان با تشدید مجدد تنش‌ها انجام و در حالی منتشر شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری ایلات متحده، مدعی شد آمریکا محاصره دریایی کشتی‌های مرتبط با ایران در خلیج را از سر می‌گیرد و ایران نیز از بسته شدن تنگه هرمز خبر داد.

تحولاتی که آینده توافق موقت ماه گذشته برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات را با ابهام روبه‌رو کرده است.

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