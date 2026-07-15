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رویترز گزارش داد:

نتانیاهو ممکن است شنبه به آمریکا سفر کند

نتانیاهو ممکن است شنبه به آمریکا سفر کند
کد خبر : 1813762
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منابع اسرائیلی در گفت‌وگو با رویترز از برنامه‌ریزی برای سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا در روزهای آینده خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی امروز ‌-چهارشنبه- گفت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسارئیل روز شنبه راهی ایالات متحده خواهد شد.

این مقام اسرائیلی در ادامه افزود که نتانیاهو خواستار دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا است، اما هنوز مشخص نیست که این دیدار انجام خواهد شد یا خیر.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در شرایطی به دنبال دیدار با دونالد ترامپ است که محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بار دیگر تشدید شده است، اما تاکنون زمانی برای این دیدار تعیین نشده است.

 

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